Зеленський отримав запрошення на саміт G-20

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті G-20.

Про це глава держави повідомив удень в середу, 27 квітня, у твіттері.

“Дякую за запрошення на саміт G-20”, – написав він за підсумками телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо.

“Подякував за підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, зокрема, за чітку позицію в ООН. Було обговорено питання продовольчої безпеки”, – зазначив Зеленський.

Саміт G-20 відбудеться восени 2022 року в Індонезії.

Читайте також:

Британія закликає союзників відправити в Україну військові літаки