Зеленський отримав запрошення на саміт G-20

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті G-20.
Про це глава держави повідомив удень в середу, 27 квітня, у твіттері.
“Дякую за запрошення на саміт G-20”, – написав він за підсумками телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо.
“Подякував за підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, зокрема, за чітку позицію в ООН. Було обговорено питання продовольчої безпеки”, – зазначив Зеленський.
Саміт G-20 відбудеться восени 2022 року в Індонезії.
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