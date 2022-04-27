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Британія закликає союзників відправити в Україну військові літаки

27/04/2022 15:00

Велика Британія та інші західні держави повинні надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.

З таким закликом виступить міністр закордонних справ Ліз Трасс у програмній зовнішньополітичній промові в четвер, інформує ВВС удень в середу, 27 квітня.

Текст промови напередодні оприлюднило міністерство закордонних справ країни.

Трасс у виступі закличе подвоїти підтримку українських збройних сил.

“Ми не можемо заспокоюватися – доля України залишається на волосині”, – заявить вона.

“Давайте прояснимо: якщо Путін доб’ється успіху, по всій Європі будуть незліченні страждання і жахливі наслідки для всієї земної кулі. Ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці. Тому ми маємо бути готові до довгострокової перспективи та подвоїти нашу підтримку України. Важке озброєння, танки, літаки – глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Ми маємо зробити все це”, – заявить глава МЗС Британії.

Архітектура глобальної безпеки, “яка була розроблена, щоб гарантувати мир та процвітання, підвела Україну”, і тепер потрібен “новий підхід”, скаже Трасс.

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