Україна зберігає контроль над більшістю свого авіапростору, – розвідка Британії

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору. Росії не вдалося ефективно знищити українські Повітряні сили чи придушити українську систему ППО.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 27 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.
Зазначається, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yBkEQmjzoS
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022
Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні.
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