Україна зберігає контроль над більшістю свого авіапростору, – розвідка Британії

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору. Росії не вдалося ефективно знищити українські Повітряні сили чи придушити українську систему ППО.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 27 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022