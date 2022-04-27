Україна зберігає контроль над більшістю свого авіапростору, – розвідка Британії

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору. Росії не вдалося ефективно знищити українські Повітряні сили чи придушити українську систему ППО.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 27 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yBkEQmjzoS 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

Авіація РФ насамперед зосереджена на півдні та сході України, надаючи підтримку російським сухопутним військам. Росія має дуже обмежений доступ із повітря на північ і захід України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами з дистанційним озброєнням, ідеться в огляді.

Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні.

Більшість російських авіаударів по Маріуполю , ймовірно, завдають некерованими бомбами, що вільно падають. Ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення.

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