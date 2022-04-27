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Україна зберігає контроль над більшістю свого авіапростору, – розвідка Британії

27/04/2022 09:24

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору. Росії не вдалося ефективно знищити українські Повітряні сили чи придушити українську систему ППО.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 27 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби.

Авіація РФ насамперед зосереджена на півдні та сході України, надаючи підтримку російським сухопутним військам. Росія має дуже обмежений доступ із повітря на північ і захід України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами з дистанційним озброєнням, ідеться в огляді.

Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні.

Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, завдають некерованими бомбами, що вільно падають. Ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення.

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