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Уламки збитого російського Су-25 з-під Вишеграда забрали в музей. ВІДЕО

26/04/2022 21:14

Командна на чолі з волонтером Павлом Нетьосовим обстежила місця падіння збитого російського літака Су-25 неподалік від села Вишеград Бучанського району Київської області та забрала його рештки в музей розбитої техніки РФ.

Про це повідомляє YouTube-канал Military video of Ukraine військового журналіста Євгена Роженюка.

Цей штурмовик Су-25СМ із бортовим номером RF-91961 належав до 18-го полку штурмової авіації ВКС РФ (Чернігівка, Приморський край).

Ймовірно, це один з двох бортів, які 2 березня 2022 року завдали ударів по житловому будинку в місті Ірпінь. Того ж дня злочинець був збитий українськими військовими.

Доля російського пілота, який здійснив удар по цивільному об’єкту, невідома.

При цьому біля місця падіння “сушки” можна побачити окоп, який намагалися захистити уламками обшивки літака.

Днями сапери 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ з Києва провели попередню очистку цієї місцевості від вибухонебезпечних предметів та підірвали дві виявленні 250-кілограмові авіабомби.

Село Вишеград розташоване на схід від смт Макарів, неподалік від Житомирської траси.

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