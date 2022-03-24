Байден підтримує виключення Росії з G20 і не вважає, що Україні доведеться поступитися територією заради миру

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден виступив за виключення Росії з “Великої двадцятки” (G20) і зауважив, що не вважає, нібито Україні доведеться поступитися частиною своєю території, аби зупинити війну.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО у Брюсселі 24 березня, повідомляє “Європейська правда“.

На запитання, чи слід виключити Росію з G20, Байден сказав: “Моя відповідь – так”.

Водночас він зауважив, що “це залежить від G20“.

“Це питання порушувалося сьогодні. І я згадав про можливість того, що якщо це неможливо зробити – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді, на мій погляд, ми повинні попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах [G20]”, – додав він.

Раніше Білий дім відмовлявся публічно коментувати повідомлення про те, що США та їхні союзники хочуть, щоб Росія була виключена з “Великої двадцятки”.

Також Байдена запитали його думку про те, чи доведеться Україні поступитися частиною своєї території заради припинення війни.

“Нічого про Україну без України. Я не вважаю, що їм доведеться це робити, але це моє судження. Йдуть переговори, дискусії, до яких я не залучений… Такі оцінки мають давати вони (Україна)”, – наголосив президент США.

Окрім того, Байден запевнив, що Сполучені Штати “дадуть відповідь”, якщо президент РФ Володимир Путін застосує зброю масового знищення, але “характер відповіді залежатиме від характеру застосування”.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб розробити сценарії на випадок використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

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