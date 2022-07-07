“Обговорили до деталей плани майбутніх операцій”: Залужний зустрівся з начштабу оборони Британії

Фото з ФБ Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

Про це комунікаційники головкома повідомили на його сторінці у ФБ у четвер, 7 липня.

“Ми дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій. Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу”, – прокоментував Залужний.

Він наголосив, що візит британського колеги є “потужним сигналом підтримки Збройних сил України у боротьбі з російським агресором”.

“Вдячний адміралу Радакіну і в його особі всьому Британському народові за непохитну підтримку України, допомогу і довіру!”, – резюмував головком.

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