Залужний: Україна очікує від Заходу далекобійне озброєння

Валерій Залужний

Україна очікує від міжнародних партнерів зразків озброєння, які уражають противника на великій відстані.

Про це в четвер, 26 травня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт.

Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка. Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу.

Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму”, – заявив головнокомандувач Збройних сил.

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