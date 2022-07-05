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У Кременчуку біля зруйнованого ТЦ “Амстор” відбулася панахида за загиблими від російської атаки

05/07/2022 19:53

У Кременчуку Полтавської області відбулася загальна панахида за загиблими від російської атаки на місцевий торговий центр “Амстор”. Ворожий ракетний удар 27 червня забрав життя щонайменше 21 людини.

Про це в вівторок, 5 липня, інформує Кременчук.Today.

Панахиду відслужили представники духовенства Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії ПЦУ.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговельний центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів. Кількість жертв перевищує два десятки.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

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