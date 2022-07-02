У Кременчуці завершили розбирати завали на місці зруйнованого ТЦ: виявлено 29 фрагментів тіл

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розбирати завали на місці ракетного удару росіян, який 27 червня зруйнував ТЦ “Амстор” у місті Кременчук на Полтавщині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“2 липня о 13:25 у Кременчуці завершено роботи з розбирання завалів у ТЦ ” Амстор”, що зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу.
Довідково: внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл“, – зазначили в ДСНС.
Загалом до аварійно-рятувальних робіт було залучено понад тисяча осіб та майже 140 одиниць техніки.
Як повідомляла “Новинарня“, 27 червня війська РФ завдали ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці Полтавської області.
Загалом унаслідок ракетного удару загинули 19 осіб, постраждали 64 людини, з яких 26 – госпіталізовані. З початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.
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