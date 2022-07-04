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У Києві судитимуть керівника громадської спілки за спробу підкупу нардепа від “Слуги народу”

04/07/2022 13:14

У Києві судитимуть голову громадської спілки, який намагався підкупити за 100 тисяч доларів народного депутата через його помічника для блокування розгляду законопроєкту.

Про це в понеділок, 4 липня, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Розслідування встановило, що голова громадської спілки, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України, звернувся до помічника народного депутата, голови одного з підкомітетів Верховної Ради із пропозицією надання 100 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Ці кошти помічник повинен був передати нардепу за блокування розгляду законопроєкту, яким пропонувалося внести зміни до закону, що значно знизили би корупційні ризики у цій сфері.

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із громадських організацій за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного. За даними ЗМІ, йдеться про директора “Організації колективного управління авторськими і суміжними правами” та “Української ліги авторських та суміжних прав” Олександра Нікіна. Щодо хабаря він через помічника звернувся до народного депутата від “Слуги народу” Олександра Санченка. Інцидент стався у жовтні 2021 року.

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Україна

У Києві судитимуть керівника громадської спілки за спробу підкупу нардепа від “Слуги народу”

У Києві судитимуть голову громадської спілки, який намагався підкупити за 100 тисяч доларів народного депутата через його помічника для блокування розгляду законопроєкту. Про це в понеділок, 4 липня, інформує...

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