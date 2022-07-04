На Херсонщині двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвалися на ворожому снаряді.

Про це повідомили у понеділок, 4 липня, в оперативному командуванні “Південь”.

“В Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвались на касеті від ворожого реактивного снаряду. Один загинув на місці, другого з чисельними осколковими пораненнями доправлено до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

На світанку з реактивних систем залпового вогню “Смерч” обстріляно Нововоронцовку та Високопільську громаду Херсонщини, а також Висунськ на Миколаївщині.

Уражено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 131 – 04.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ