На Херсонщині двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвалися на ворожому снаряді.
Про це повідомили у понеділок, 4 липня, в оперативному командуванні “Південь”.
“В Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвались на касеті від ворожого реактивного снаряду. Один загинув на місці, другого з чисельними осколковими пораненнями доправлено до лікарні”, – йдеться в повідомленні.
На світанку з реактивних систем залпового вогню “Смерч” обстріляно Нововоронцовку та Високопільську громаду Херсонщини, а також Висунськ на Миколаївщині.
Уражено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема.
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