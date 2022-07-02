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На Вінниччині затримали прикордонника, який вимагав $10 тис. за виїзд з України

02/07/2022 13:59

СБУ і ДБР затримала військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону ДПСУ, який вимагав 10 тисяч доларів США за безперешкодний виїзд з України.

Про це в суботу, 2 липня, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

“01.07.2022 сержант ДПСУ за «допомогу» в незаконному перетині Державного кордону України з використанням службового становища одержав від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США. Одразу після одержання хабара прикордонник був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення. Суму неправомірної вигоди в затриманого вилучено”, – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Вінницької спецпрокуратури слідчими 4-го слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) територіального управління ДБР за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Україна

На Вінниччині затримали прикордонника, який вимагав $10 тис. за виїзд з України

СБУ і ДБР затримала військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону ДПСУ, який вимагав 10 тисяч доларів США за безперешкодний виїзд з України. Про це в суботу, 2 липня, повідомила пресслужба Спеціалізованої...

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