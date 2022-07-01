На Сумщині закликали утриматися від поїздок до 10-кілометрової прикордонної зони

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону.
А мешканців регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги та не обговорювати інформацію про обстріли в області у соцмережах.
“Суми. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям слід утриматися від поїздок 10-кілометровою прикордонною зоною сьогодні”, – написав Живицький у телеграмі в п’ятницю, 1 липня.
Він також закликав не обговорювати в чатах і соцмережах інформацію про обстріли доти, доки не з’явиться офіційна інформація від голови ОВА чи військових.
“Не допомагайте ворогу коригувати вогонь”, – підсумував Живицький.
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