На Сумщині прикордонники збили ворожий дрон із вибухівкою. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДПСУ

У Сумській області прикордонники збили російський ударний дрон з вибухівкою.

Про це в середу, 29 червня, інформує пресслужба ДПСУ.

“Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий вогонь зі стрілецької зброї. На місці падіння залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося“, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

На Сумщині на міні підірвалося поліцейське авто, є загиблий і поранені