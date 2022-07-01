Окупанти почали розчищати вхід до порту Маріуполя, щоб вивозити крадене зерно і метал

Російські окупанти в Маріуполі запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу та акваторії порту, що дозволить їм вивозити крадене українське зерно і метал.
Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, з Маріупольського району окремо подали електрику і триває запуск портових кранів.
Так у першій декаді липня порт може бути готовим для прийняття вантажів і відвантаження награбованого українського зерна та металу через основний глибоководний канал.
Вантажі, заявив Андрющенко, планується постачати напряму через Сирію.
Нагадаємо, 29 червня сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати “незалежність” контрольованих Москвою псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР” на українських територіях.
30 червня в МЗС заявили, що Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією і запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.
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