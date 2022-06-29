Сирія слідом за Росією визнає “незалежність” “Л/ДНР”, – ЗМІ

Сирійська Республіка офіційно визнала “незалежність та суверенітет” так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Про це в середу, 29 червня, інформує сирійське держагентство SANA з посиланням на джерела в МЗС країни.

“Виходячи зі спільної волі та бажання налагодити відносини в усіх сферах, Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати незалежність і суверенітет “Луганської народної республіки” та “Донецької народної республіки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за словами джерела, країна комунікуватиме з обома “країнами”, щоб погодити шляхи “зміцнення відносин”, у тому числі встановлення дипломатичних відносин відповідно до встановлених “правил”.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що офіційна реакція української сторони буде оприлюднена додатково.

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