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Україна розриває дипвідносини із Сирією

30/06/2022 16:39

Через визнання Сирією так званої “незалежності” “Л/ДНР” Україна розриває дипломатичні відносини з цієї державою і запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Про це в четвер, 30 червня, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“МЗС рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. “незалежність” тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб”, – йдеться в повідомленні.

В українському відомстві вважають, що Сирія намагається надати псевдосуб’єктності цим квазіформуванням на замовлення своїх кураторів в Кремлі.

Україна розглядаємо це рішення як недружній акт, посягання на суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Нагадаємо, напередодні сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати “незалежність” контрольованих Москвою псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР” на українських територіях.

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Україна

Україна розриває дипвідносини із Сирією

Через визнання Сирією так званої “незалежності” “Л/ДНР” Україна розриває дипломатичні відносини з цієї державою і запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб. Про...

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