Рада призначила Дмитра Лубінця новим Уповноваженим з прав людини

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця (група “За майбутнє”) новим Уповноваженим з прав людини.
“За” проголосували 277 нардепів, повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк у коментарі “Лівому берегу”.
Омбудсман, відповідно до закону, призначається на п’ять років.
Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада достроково, всупереч закону звільнила з посади уповноважену парламенту з прав людини Людмилу Денісову. Тоді вона заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення.
У фракції “Слуга народу” однією з причин звільнення Денісової назвали те, що “незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмана на численних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродний спосіб», і «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України”.
Дмитро Лубінець досі очолював парламентський Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Входив до групи “За майбутнє”. У попередньому скликанні Ради був членом Блоку Порошенка.
Уродженець Волновахи. Перший заступник голови правління “Народно-патріотичного союзу Донбасу”
Був депутатом міської ради Волновахи (з 2010 року).
Нагадаємо, нардеп Лубінець під час розгляду законопроєкту про ринок землі грає у залі ВР в шахи.
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