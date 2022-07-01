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Рада призначила Дмитра Лубінця новим Уповноваженим з прав людини

01/07/2022 13:27

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця (група “За майбутнє”) новим Уповноваженим з прав людини.

“За” проголосували 277 нардепів, повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк у коментарі “Лівому берегу”.

Омбудсман, відповідно до закону, призначається на п’ять років.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада достроково, всупереч закону звільнила з посади уповноважену парламенту з прав людини Людмилу Денісову. Тоді вона заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення.

У фракції “Слуга народу” однією з причин звільнення Денісової назвали те, що “незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмана на численних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродний спосіб», і «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України”.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець досі очолював парламентський Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Входив до групи “За майбутнє”. У попередньому скликанні Ради був членом Блоку Порошенка.

Уродженець Волновахи. Перший заступник голови правління “Народно-патріотичного союзу Донбасу”

Був депутатом міської ради Волновахи (з 2010 року).

Нагадаємо, нардеп Лубінець під час розгляду законопроєкту про ринок землі грає у залі ВР в шахи.

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