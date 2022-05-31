Рада звільнила омбудсмена Денісову

Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
За це рішення проголосували у вівторок, 31 травня, 234 народні депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі.
“Рада підтримала звільнення омбудсмена – 234 голоси”, – написав нардеп.
Нового призначення на засіданні 31 травня не було.
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