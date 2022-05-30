Омбудсменка Денісова заявила, що її хочуть “незаконно звільнити”

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що народні депутати збирають підписи щодо її відсторонення від посади.

Про це вона повідомила в понеділок, 30 травня, передає “Громадське”.

Омбудсменка сказала, що отримала повідомлення про збір підписів серед народних депутатів щодо оголошення їй недовіри та її відсторонення від посади.

За словами Денісової, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив їй, що такий збір підписів триває, але його результатів ще не має.

Водночас, за словами Денісової, її звільнення буде незаконним, адже є певна невідповідність процедури через набуття чинності змін до закону щодо функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Людмила Денісова заявила, що владу нібито не влаштовує її активність, зокрема щодо збору інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Вона вважає, що “такі дії влади є втручанням у роботу офісу омбудсмана”.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не є політичною особою, “рівновіддалений” від усіх органів влади, та працює як незалежний орган.

При цьому, на запитання, що стало підставою для збору голосів, Денісова заявила, що про це треба буде питати тих, хто буде їх підписувати.

Голова профільного парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській та АРК, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, депутат депутатської групи “За майбутнє” Дмитро Лубінець також підтвердив інформацію про збір підписів за відставку Денісової.

” (…) за чинним законодавством, звільнення Уповноваженої з прав людини можливе лише після засідання та рішення нашого профільного комітету. Я його очолюю. Проте поки що жодних матеріалів та звернень офіційно до нас не надходило.

Тому у випадку засідання Верховної Ради найближчим часом, з юридичної точки зору, я не бачу, як можна відправити Денісову у відставку.

Як голова комітету, я завжди буду вимагати дотримання норм регламенту та закону. Там чітко зазначено, що для розгляду питання про відставку омбудсмана необхідно засідання комітету не пізніше за 24 години до розгляду в парламенті”, – заявив Лубінець.

“Денісова не координується з владою”

За даними “Лівого берега”, кандидатуру на заміну Денісовій назвуть найближчим часом.

“Ми не визначились щодо кандидатів на заміщення Денісової. Але очевидно, що це має бути жінка. Перед найближчим засіданням парламенту у нас буде засідання фракції. Там, ймовірно, обговорюватимемо кандидаток. Але для початку ми маємо висловити недовіру (Денісовій, – “Н”). Річ у тому, що Денісова у своїх діях та виступах, постах у публічній площині взагалі не координується з владою, Верховною Радою”, – розповіло джерело із політради “Слуги народу”.

Ще один нардеп із керівництва фракції повідомив, що “Денісовою незадоволені через її позицію з журналістами. Мовляв, вона підставила владу через спілкування та відверті факти, про які говорить”, – розповів парламентар.

Інший співрозмовник із ВР зазначив, що “відставка може бути навіть без обов’язкового засідання Комітету з прав людини. у порушення, та без цього рішення.

Просто більшість “слуг народу” можуть винести це питання на голосування у сесійну залу на найближче засідання. Хоча насправді у нас була налагоджена робота з омбудсманом у парламенті. А всі закиди про відсутність координації не мають під собою підстав”, – наголосив депутат та один із членів профільного комітету.

Підстави для звільнення омбудсмана: що говорить закон

Відповідно до закону, Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади Уповноваженого до закінчення строку, на який його було обрано, у разі:

порушення присяги;

порушення вимог щодо несумісності діяльності;

припинення громадянства України;

неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати обов’язки через незадовільний стан здоров’я чи втрату працездатності;

порушення вимог Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.

Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.

Парламент за наявності зазначених у цій статті підстав розглядає питання і приймає відповідну постанову про звільнення з посади Уповноваженого за поданням голови Верховної Ради України або не менш як однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

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