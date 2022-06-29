“Удар був цілеспрямований”: Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети в ТЦ у Кременчуці

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру “Amstor” у Кременчуці. Таким чином він відповів на заяви російської пропаганди, нібито цей вибух був інспірованим, або ракета прямувала у військову ціль.

Відповідну заяву Зеленський зробив у вечірньому відеозверненні у вівторок, 28 червня.

“Хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу завершити це звернення одним із таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому об’єкту, цілеспрямовано”, – сказав Зеленський.

“Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі”, – заявив президент наприкінці 125-го дня повномасштабної війни.

Він висловив переконання, що “за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обовʼязково – в трибуналі”.

Також Зеленський зазначив, що станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811.

Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці загинуло щонайменше 20 людей, 59 осіб постраждали, пошуки тривають. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговий центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Станом на обід 28 червня було відомо, що в “Амсторі” загинуло щонайменше 20 людей, 59 осіб постраждали, пошуки тривають, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

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