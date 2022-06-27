Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства, – Джонсон про ракетний удар по Кременчуку

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.
Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 у Баварії, інформує The Guardian у понеділок, 27 червня.
“Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впав російський лідер”, – сказав Джонсон.
“Знову наші думки з сім’ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”, – наголосив британський прем’єр.
Як писала “Новинарня“, вдень 27 червня росіяни завдали удару ракетами X-22 по кременчуцькому ТРЦ “Амстор”, де перебувало близько тисячі осіб. Загинуло щонайменше 11 людей, 40 – отримали поранення.
Від ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа.
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