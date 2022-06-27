61-річний голлівудський актор та режисер Шон Пенн приїхав до Києва.
Про це у понеділок, 27 червня, пише ТСН.
Володар двох “Оскарів” попрямував до Бучі та Ірпеня, аби на власні очі побачити наслідки злочинів РФ в Україні.
Зауважимо, режисер знімає документальний фільм про російсько-українську війну.
Пенн уже був у Києві у перший день повномасштабного російського вторгнення. А наприкінці березня Шон приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. У Кракові режисер підписав гуманітарний контракт із мером Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.
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