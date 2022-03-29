Шон Пенн у Львові пообіцяв допомагати вимушеним переселенцям

Відомий американський режисер і актор Шон Пенн відвідав Львів і заявив про готовність допомагати вимушеним переселенцям з охоплених бойовими діями регіонів України.

Про це він сказав під час розмови з керівником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким у понеділок, 29 березня, пише “Радіо Свобода“.

“Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти як з технічними питаннями, так і комунікацією. Зараз конкретно розуміємо, що потрібно поселяти людей. Як тільки буде перелік необхідного, ми готові долучитися до допомоги”, ‒ запевнив Пенн.

За словами “оскароносного” режисера, його благодійна організація хоче налагодити партнерські відносини в Україні, щоб підтримати українців у їхній боротьбі за свободу та суверенітет.

“Досвід вашої боротьби є прикладом для всього світу”, – наголосив Пенн.

Голова ОВА Козицький, своєю чергою, зауважив, що Львівщина “досі не має належної підтримки від міжнародних гуманітарних організацій, щоб більше допомагати вимушеним переселенцям”. В області планують будувати для них тимчасове житло, адже довго жити у школах і садочках неможливо – тим паче, що ці заклади мають працювати за призначенням.

Раніше Шон Пенн виступив із заявою, щоб Американська кіноакадемія дала можливість виступити на церемонії вручення премії “Оскар” президенту України Володимиру Зеленському. Актор пропонував бойкотувати церемонію, якщо цього не станеться, і пригрозив знищити свій власний “Оскар” (яких у нього, власне, два).

Нагадаємо, що Зеленський на церемонії так і не виступив.

Як писала “Новинарня“, ще до повномасштабного вторгнення РФ, у листопаді 2021 року, Шон Пенн приїздив в Україну, щоб знімати документальний фільм про війну, яка тривала ще з 2014-го. Тоді він, зокрема, відвідував зону проведення ООС на Донеччині, де спілкувався з українськими військовослужбовцями. Тепер ця стрічка, вочевидь, буде ще масштабнішою.

Шон Пенн у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, листопад 2021 року:

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