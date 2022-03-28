На “Оскарі”-2022 солідарність з Україною висловили хвилиною мовчання

Скріншот із відео

Під час церемонії вручення кінопремії “Оскар-2022”, яка відбулася у США, на знак солідарності з Україною оголосили хвилину мовчання. Однак у ньому не було жодного слова про роль Росії у війні.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомляє “Укрінформ”.

Оголошення було зроблено після виступу актриси українського походження Міли Куніс.

“Хочемо дотриматися хвилини мовчання, щоби висловити підтримку народу України, який наразі постав перед вторгненням, конфліктом та упередження всередині власних кордонів”, – йшлося у повідомленні, виведеному на основний екран під час трансляції.

На наступному екрані організатори кінопремії закликали глядачів підтримувати Україну усіма доступними методами.

Актриса українського походження Міла Куніс у своєму виступі звернула увагу на силу українського народу, який протистоїть російському вторгненню.

“Нещодавні події у світі змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Однак, споглядаючи силу та гідність тих, хто постає перед таким розоренням, неможливо не розчулитися їх стійкістю. Неможливо не захоплюватися тими, хто знаходить силу, аби продовжувати протистояти неймовірній темряві”, – сказала Куніс.

У Лос-Анджелесі у ніч із неділі на понеділок пройшла 94-та церемонія оголошення переможців кінопремії “Оскар-2022” – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яка вручається Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.

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