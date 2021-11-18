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Шон Пенн відвідав передову та поспілкувався із військовими ЗСУ

18/11/2021 16:23

Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн в рамках свого візиту в Україну поспілкувався з українськими військовими, які протистоять російському агресору.

Пр це в четвер, 18 листопада, інформує пресцентр штабу ООС.

“В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох “Оскарів” планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні. Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг відвідавши один з населених пунктів Приазов’я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу “братської” любові прихильників кремлівської експансії”, – йдеться в повідомленні.

Режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями зі складу підрозділу Збройних сил України, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.

Пресслужба ООС зазначає, що американська делегація здивувалася значному відсотку жінок, які на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.

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