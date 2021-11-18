Шон Пенн відвідав передову та поспілкувався із військовими ЗСУ

Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн в рамках свого візиту в Україну поспілкувався з українськими військовими, які протистоять російському агресору.
Пр це в четвер, 18 листопада, інформує пресцентр штабу ООС.
“В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох “Оскарів” планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні. Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг відвідавши один з населених пунктів Приазов’я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу “братської” любові прихильників кремлівської експансії”, – йдеться в повідомленні.
Режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями зі складу підрозділу Збройних сил України, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.
Пресслужба ООС зазначає, що американська делегація здивувалася значному відсотку жінок, які на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.
Читайте також:
Голлівудський актор Шон Пенн знімає фільм в Україні: відвідав Алею Героїв Небесної сотні та прямує на Донбас
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!