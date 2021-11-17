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Голлівудський актор Шон Пенн знімає фільм в Україні: відвідав Алею Героїв Небесної сотні та прямує на Донбас

17/11/2021 20:26

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн прилетів до України, щоби зняти документальний фільм. Він уже прогулявся Алеєю Героїв Небесної Сотні та полетить на Донбас.

Як повідомляє “ТСН”, Пенн разом з українською знімальною групою записував інтерв’ю на Інститутській у середу, 17 листопада.

Зйомки фільму зірки втаємничені. Знімальній групі заборонено розповідати подробиці, а героїв інтерв’ю просять зберігати конфіденційність.

За даними журналістів, Пенн планує побувати у зоні бойових дій на Донбасі.

Шонн Пенн уже не перший день в Києві. У понеділок він записував інтерв’ю із власником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим.

 

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Публикация от Леонід Остальцев🇺🇦 (@leonid_ostaltsev)

Скільки актор планує бути в Україні, поки що невідомо.

Шон Пенн – володар двох “Оскарів” за картини “Таємнича ріка” та “Гарві Мілк” , “Золотого глобуса” та каннської “Золотої пальмової гілки” і ще багатьох нагород.
Останні двадцять років, крім зйомок в кіно, він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв’ю у знакових людей.
Серед найбільш резонансних – розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більш відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на 22-ге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном Ель Чапо арештували.

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