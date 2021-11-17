Голлівудський актор Шон Пенн знімає фільм в Україні: відвідав Алею Героїв Небесної сотні та прямує на Донбас

Фото з ФБ Ігоря Пошивайла

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн прилетів до України, щоби зняти документальний фільм. Він уже прогулявся Алеєю Героїв Небесної Сотні та полетить на Донбас.

Як повідомляє “ТСН”, Пенн разом з українською знімальною групою записував інтерв’ю на Інститутській у середу, 17 листопада.

Зйомки фільму зірки втаємничені. Знімальній групі заборонено розповідати подробиці, а героїв інтерв’ю просять зберігати конфіденційність.

За даними журналістів, Пенн планує побувати у зоні бойових дій на Донбасі.

Шонн Пенн уже не перший день в Києві. У понеділок він записував інтерв’ю із власником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим.

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Скільки актор планує бути в Україні, поки що невідомо.

Шон Пенн – володар двох “Оскарів” за картини “Таємнича ріка” та “Гарві Мілк” , “Золотого глобуса” та каннської “Золотої пальмової гілки” і ще багатьох нагород.

Останні двадцять років, крім зйомок в кіно, він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв’ю у знакових людей.

Серед найбільш резонансних – розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більш відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на 22-ге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном Ель Чапо арештували.

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