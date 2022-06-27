Хакери РФ атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград

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Пов’язане з Росією хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області РФ.

Про це в понеділок, 27 червня, повідомляє “Європейська правда”.

Національний центр кібербезпеки Литви повідомив про масову DDoS-атаку на мережу захищеного передання державної інформації, урядові сайти і приватні компанії країни. Через це портали стали недоступними, ведеться робота з їхнього відновлення.

У центрі кібербезпеки застерігають, що в найближчі дні кібератаки, можливо, будуть ще сильнішими, особливо у сферах транспорту, енергетики й фінансів. Так само зріс ризик кібердій для вимагання викупу.

Як уточнює литовський телеканал TV3, через кібератаки були відключені сайти МЗС, МВС, міноборони, мін’юсту, а також ресурси Державної податкової інспекції Литви.

Відповідальність за кібератаки взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке раніше оголосило “кібервійну” державам Заходу через підтримку ними України та намагалося зламати “Євробачення-2022”.

У своєму повідомленні в телеграм-каналі Killnet нещодавно прямо заявило, що його мета – змусити Литву “негайно скасувати своє рішення про заборону транзиту російських вантажів із Калінінградської області в Росію”.

Контекст

18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть “розв’язані руки для вирішення питання будь-якими способами”, якщо ЄС не виправить ситуацію з “блокадою Калінінграда”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію “безпрецедентною” і рішення – незаконним, зазначивши, що Росія ще визначається з відповіддю.

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