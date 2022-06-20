РФ погрожує Європі за “блокаду Калінінграда”

Російська Федерація заявила, що у неї “розв’язані руки”, якщо Євросоюз “не виправить ситуацію з блокадою Калінінграда”.

Про це в понеділок, 20 червня, інформує “РИА Новости”.

“Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв’яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами”, – сказав голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов.

Раніше влада Калінінградської області обіцяла “запропонувати вжити заходів з боку РФ”, якщо Литва не скасує обмеження на транзит товарів до регіону. Також вони називають заборону незаконною.

Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва 18 червня перестала пропускати транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

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