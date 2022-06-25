Вільнюс не піде на поступки РФ щодо транзиту в Калініград – президент Литви

Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що уряд країни має негайно розпочати консультації з Європейською комісією у справі реалізації санкцій щодо калінінградського транзиту, але Литва на поступки РФ не піде.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, повернувшись з наради у Брюсселі, повідомляє “Європейська правда“.

“Уряд має негайно розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо того, щоб санкції щодо країни-агресора були болючими”, – зазначив Науседа.

Він підкреслив, що у четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Литва не піде на поступки Росії.

“Зрозуміло, що Литва повинна і буде застосовувати санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні “коридори” не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля“, – зазначав Науседа.

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз’яснення ЄС.

Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю, почала військові навчання в Калінінградській області.

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