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РФ почала військові навчання у Калінінградській області після припинення транзиту Литвою

21/06/2022 13:29

Військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Про це інформує “Європейська правда”.

У маневрах задіяні близько тисячі військовослужбовців та понад сотня одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають “кілька сотень вогневих завдань” із застосуванням РСЗВ “Град” та “Ураган”, великокаліберних гармат “Гіацинт”, самохідних артилерійських установок “Мста-С”, “Акація” та “Гвоздика”.

Контекст

18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.
У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть “розв’язані руки для вирішення питання будь-якими способами”, якщо ЄС не виправить ситуацію з “блокадою Калінінграда”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію “безпрецедентною” і рішення – незаконним, зазначивши, що Росія ще визначається з відповіддю.

Водночас головний дипломат Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ через припинення транзиту до Калінінградської області.

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