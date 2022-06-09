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Сейм Литви схвалив резолюцію з обіцянкою підтримувати Україну до перемоги

09/06/2022 17:16

Сейм Литви cхвалив резолюцію, у який обіцяє підтримку для України до перемоги нашої держави та повного відновлення територіальної цілісності.

Про це в четвер, 9 червня, інформує сайт LRT.

Резолюцію внесли депутати усіх фракцій Сейму, але через конфлікт між опозиційними партіями і коаліцією щодо інших питань участь у голосуванні брали лише владні партії. “За” – 60 депутатів.

Сейм “обіцяє підтримувати Україну до перемоги та повного відновлення територіальної цілісності”, та закликає припиняти війну лише у спосіб та на умовах, які прийнятні для України, визначені її легітимною владою і відображають прагнення українців.

Депутати закликають не розглядати послаблення санкцій проти РФ і Білорусі, доки Росія безумовно не припинить війну проти України і не виведе окупаційні війська, та до відновлення територіальної цілісності України; до притягнення до відповідальності винних у веденні агресивної війни, воєнних злочинів, порушень прав людини та гібридної агресії, у тому числі проти країн ЄС, та погодження виплати репарацій Україні.

Окрім того, Сейм закликає ООН та парламенти й уряди країн світу негайно вжити заходів для відновлення експорту сільськогосподарської продукції України та створити безпечне морське сполучення з її портами, зокрема Одесою, у тому числі надавши Україні протикорабельну зброю та безпекові гарантії на випадок атак з моря, та залучаючи до убезпечення цих експортних коридорів судна країн, які готові долучитися до цього.

Також Сейм закликає країни ЄС відкрити для України реальну перспективу членства, надавши їй статус кандидата на вступ на червневому саміті 2022 року та “одразу почати переговори про вступ, не шукаючи прискореної чи спрощеної процедури набуття членства, але забезпечуючи, що Україна зможе приєднатися до ЄС, щойно буде відповідати необхідним критеріям”.

Сейм закликає президента, уряд та усіх посадовців на всіх рівнях допомагати у реалізації цих цілей.

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