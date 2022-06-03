Литва прийме українських військових на лікування та реабілітацію

До Литви протягом десяти днів прибудуть українські військовослужбовці, що зазнали поранень під час війни з Росією, для лікування та медичної реабілітації.
Про це в п’ятницю, 3 червня, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує LRT.
“Українська сторона направить військових до реабілітаційного центру в Друскінінкай через десять днів”, – зазначив урядовець.
Він відмовився уточнювати, про яку кількість військовослужбовців з України йдеться.
Йдеться про Центр реабілітації військовослужбовців Військово-медичної служби, що в курортному литовському місті Друскінінкай.
Українські військові проходили там реабілітацію ще у 2016 році.
За словами міністра оборони Литви, центр реабілітації буде розширений.
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