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Литва прийме українських військових на лікування та реабілітацію

03/06/2022 18:35

До Литви протягом десяти днів прибудуть українські військовослужбовці, що зазнали поранень під час війни з Росією, для лікування та медичної реабілітації.

Про це в п’ятницю, 3 червня, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує LRT.

“Українська сторона направить військових до реабілітаційного центру в Друскінінкай через десять днів”, – зазначив урядовець.

Він відмовився уточнювати, про яку кількість військовослужбовців з України йдеться.

Йдеться про Центр реабілітації військовослужбовців Військово-медичної служби, що в курортному литовському місті Друскінінкай.

Українські військові проходили там реабілітацію ще у 2016 році.

За словами міністра оборони Литви, центр реабілітації буде розширений.

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