Як правильно хвалити Путіна і коментувати війну. СБУ перехопила методички ФСБшників

Документ російських спецслужб має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ.

Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі в Петербурзі у червні, повідомляє пресцентр СБУ.

Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна, адже це він нібито «не допустив війни на території РФ, якої так хотів Захід» та «особисто захистив росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах».

Читайте також:

На Харківщині СБУ затримала агента ФСБ, котрий здавав ворогу позиції ЗСУ

Не ґвалтівники й убивці, а “вєжлівиє люді”: СБУ перехопила методичку ФСБ про висвітлення “спецоперації” в Україні