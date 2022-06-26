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Як правильно хвалити Путіна і коментувати війну. СБУ перехопила методички ФСБшників

26/06/2022 14:50

Документ російських спецслужб має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ.

Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі в Петербурзі у червні, повідомляє пресцентр СБУ.

Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна, адже це він нібито «не допустив війни на території РФ, якої так хотів Захід» та «особисто захистив росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах».

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Україна

Як правильно хвалити Путіна і коментувати війну. СБУ перехопила методички ФСБшників

Документ російських спецслужб має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ. Саме за цими тезами мають...

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