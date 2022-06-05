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Не ґвалтівники й убивці, а “вєжлівиє люді”: СБУ перехопила методичку ФСБ про висвітлення “спецоперації” в Україні

05/06/2022 17:24

Служба безпеки України опублікувала перехоплені пропагандистські методички спецслужб РФ щодо “правильного висвітлення спецоперації” в Україні.

Документи оприлюднено на сайті СБУ.

У своїх методичках співробітники 5-го відділу ФСБ визнають, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдиним можливим способом “вирішення цілей РФ”.

Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це росіянам і водночас виправдати воєнні злочини їхніх вояків в Україні.

Як зауважили в СБУ, окупанти “доволі правдиво” вказують наслідки, з якими зіштовхнулися після нападу на Україну:

  • недовіра до російських ЗМІ навіть у самій РФ;
  • високий рівень пацифізму серед російської молоді;
  • цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників.

Російські спецслужби вважають, що змінити цю ситуацію допоможе створення більшої кількості роликів про “гєроєв асвабадітєлєй”, порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.

“Тобто більше “мімімішних” історій, яких зараз не вистачає, тоді яке весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці”, – підкреслили в СБУ.

Зокрема, щоб “закріпити образ російського воїна-визволителя”, в ФСБ пропонують “використовувати успішний образ “вєжлівих людєй“, випробуваний під час початку окупації Криму 20014 року.

“Аналітична записка” ФСБ щодо висвітлення “спецоперації” в Україні:

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“Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих “історій успіху” на окупованих територіях та плани з їхньої післявоєнної відбудови.

Але спершу ФСБ вимагає відключити там трансляцію всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: “Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території“, – зауважують у Службі безпеки.

Щоб поширювати необхідні наративи на українських територіях, окупанти планують в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проєкти нових медіа і реальні мережі агітаторів.

“Їм навіть у голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Бо ми на власні очі бачили їхню “агітацію” бомбами і кулями”, – наголосили в українській спецслужбі.

І нагадують, що брехня Росії – це зброя, яка вже вбила не менше людей, ніж її ракети та снаряди.

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