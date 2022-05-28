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Російські солдати, що їдуть на війну в Україну, ґвалтують жінок ще на території РФ, – перехоплення СБУ

28/05/2022 17:04

У прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ, що використовується як перевалочний пункт російських військ, значно побільшало заяв про зґвалтування місцевих жительок заїжджими солдатами ЗС Росії.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, яку оприлюднив пресцентр Служби безпеки України 28 травня.

“У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка”, – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

“Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…”

Співрозмовниця переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

“Тож бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?” – ідеться в дописі пресцентру СБУ.

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