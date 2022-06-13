На Харківщині СБУ затримала агента ФСБ, котрий здавав ворогу позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.
Про це повідомляє пресцентр СБУ у понеділок, 13 червня.
За завданням своєї кураторки, чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.
Спецпризначенці затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.
Наразі йому повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
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