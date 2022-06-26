Російські війська активно обстрілюють Лисичанськ – останнє вільне місто Луганщини

Фото: телеграм-канал Сергія Гайдая

Після захоплення Сєвєродонецька російські війська в Луганській області зосередили всі сили на захопленні останнього підконтрольного українській владі міста на Луганщині – Лисичанська, по якому завдають масованих авіаударів.

Про це вранці в неділю, 26 червня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Авіаударів завдано по місту, а також у районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ уже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо”, – написав Гайдай.

Він також повідомив, що на території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

“Після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Наостанок росіяни здійснили обстріл “Азоту” та полігону ДСНС у Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність уже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка”, – зазначив голова Луганської ОВА.

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