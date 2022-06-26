Одна з випущених по Києву ракет влучила в територію дитсадка

Вирва на території дитсадка, яка лишилася від падіння російської ракети. Фото - УП

Унаслідок ракетного обстрілу Києва росіянами постраждав також дитячий садок у Шевченківському районі.

Влучання на територію дитсадка підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зруйновано дитячий майданчик садка і кілька прилеглих гаражів. Недільного ранку там не було людей, ніхто не постраждав. На місці майданчика тепер велика вирва.

Частини ракети, що впала на дитсадок. Фото з телеграм-каналу Антона Геращенка:

“Не хочеться навіть думати про те, що російська бомба могла прилетіти в інший день та в іншу годину, коли в дитсадку були діти…” – наголосили в пресслужбі ДСНС.