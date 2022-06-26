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Одна з випущених по Києву ракет влучила в територію дитсадка

26/06/2022 14:06

Унаслідок ракетного обстрілу Києва росіянами постраждав також дитячий садок у Шевченківському районі.

Влучання на територію дитсадка підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зруйновано дитячий майданчик садка і кілька прилеглих гаражів. Недільного ранку там не було людей, ніхто не постраждав. На місці майданчика тепер велика вирва.

Частини ракети, що впала на дитсадок. Фото з телеграм-каналу Антона Геращенка:

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“Не хочеться навіть думати про те, що російська бомба могла прилетіти в інший день та в іншу годину, коли в дитсадку були діти…” – наголосили в пресслужбі ДСНС.

Як інформувала “Новинарня“, ракетні атаки росіян по Києву сталися близько 6:30 години ранку 26 червня. У Шевченківському районі, в районі Лук’янівки частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок, є постраждалі. Мешканців уцілілих квартир евакуювали.
Уражений будинок розташований поруч з оборонним заводом “Артем”.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, удар 4-6 ракетами був завданий зі стратегічних бомбардувальників  Ту-95 і Ту-160, які перебували в регіоні Каспійського моря. Російські війська задіяли ракети Х-101, що можуть летіти на відстань до 5500 км.
ППО ЗСУ спрацювала, частина ракет була збита.

Нагадаємо, попереднього разу рашисти уразили цей самий житловий комплекс на Лук’янівці 28 квітня – тоді в Києві перебував генсек ООН Антоніу Гутерріш. У своїй квартирі загинула журналістка Віра Гирич.

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Україна

Одна з випущених по Києву ракет влучила в територію дитсадка

Унаслідок ракетного обстрілу Києва росіянами постраждав також дитячий садок у Шевченківському районі. Влучання на територію дитсадка підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зруйновано дитячий майданчик садка і кілька прилеглих...

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