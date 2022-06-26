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“Убивче боягузтво”. Реакція політиків на ракетні удари по Києву

26/06/2022 12:50

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Великої сімки, саміт якої проходить зараз у Німеччині, відповісти на обстріл Києва “новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України”.

Про це міністр написав у Twitter у неділю, 26 червня.

“Постраждалій дівчинці сім років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під обстрілами. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти”, – йдеться в дописі Кулеби.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву вбивчим боягузтвом.

“Київ був обстріляний. Під прицілом – житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво”, – зазначила Сіммонс у Twitter.

“Ворог намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами. Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади”, – написала у Фейсбук заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона закликала співвітчизників до “жаги до боротьби і конкретних дій кожного на своєму місці”.

“Це війна за наше виживання”, – наголосила Маляр.

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