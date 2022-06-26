На флагштоку перед МЗС підняли кримськотатарський прапор

У церемонії взяли участь перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, постійний представник президента в Криму Таміла Ташева та директор Кримського дому Ахтем Сеітаблаєв, повідомляє “Укрінформ”.
“В умовах російсько-української війни, яка триває вже більш ніж 8 років, кримськотатарський національний прапор уособлює спільний опір корінного народу Криму кримських татар, української нації російській агресії”, – підкреслив Рефат Чубаров.
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