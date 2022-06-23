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Кримські татари продовжують боротьбу

23/06/2022 12:05

З початком окупації Криму Росією у 2014 році саме кримськотатарський народ активно захищав українські цінності на півострові, за що впродовж минулих восьми років зазнавав страшних репресій з боку російської влади: затримання, арешти, допити та вбивства. Та попри це, кримські татари продовжують демонструвати незламність, захищати свої права та свободи й боротися за вільну, цілісну та незалежну Україну.

Всупереч жорстким утискам з боку окупаційної влади, до Дня кримськотатарського прапора, який відзначають 26 червня, кримські татари організували акцію в мережі “Два прапори – одна перемога”. Щоб показати нашому спільному ворогу та всьому світу: незважаючи ні на що, ми продовжуємо свою боротьбу за свободу разом.

Тим часом уже понад 50 активістів отримали від підконтрольної РФ прокуратури “застереження” про заборону проведення масових зібрань 26 червня 2022 року. Аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко навів цей документ як підтвердження порушення прав кримських татар, що мешкають в окупованому Криму:

 

Та незважаючи на те, що напередодні всіх пам’ятних дат і свят кримськотатарського народу активісти отримують такі “застереження про неприпустимість порушення законів Російської Федерації про екстремізм”, вони використовують будь-які можливості для демонстрації своєї проукраїнської позиції та засудження повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас більшість населення Криму не демонструє публічної підтримки так званої СВО (цю абревіатуру російські пропагандисти використовують на позначення “спеціальної військової операції”, тобто війни проти України).

Це викликає неабияке обурення в російської влади, яка звинувачує кримчан у “недостатньому патріотизмі”. Крім того, окупаційна влада занепокоєна з приводу активізації партизанського руху на окупованому півострові.

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