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“Два прапори – одна перемога”: у соцмережах стартував шторм до Дня кримськотатарського прапора

21/06/2022 21:20

Кримськотатарський ресурсний центр розпочинає шторм у соціальних мережах, присвячений Дню кримськотатарського прапора, котрий відзначатимемо 26 червня.

Про це оррганізація повідомила на сторінці у ФБ.

Зазначається, що з початком окупації Кримського півострова Росією у 2014 році, саме кримські татари зазнали страшних репресій через свою проукраїнську позицію.

“Затримання, арешти, допити, вбивства – це все випало на долю корінного народу. У таких умовах кримськотатарський прапор став символом боротьби за Крим не тільки для самих кримських татар, а й для України в цілому. Це символ незламності і боротьби корінного народу за свою свободу і права. Наразі, у такий складний час для всієї України, в умовах російсько-української війни, важливо продовжувати боротьбу разом. Український та кримськотатарський народи мають не лише спільні кольори на своїх стягах, але й мають одну мету – вільна, цілісна та незалежна Україна”, – йдеться в повідомленні.

Як долучитися до шторму

Для того, щоб долучитися до шторму «Два прапори – одна перемога» КРЦ, варто зробити такі кроки: 

1. Перейдіть за посиланням на сторінки в соцмережах:

2. Оберіть плакат за посиланням.

3. Скопіюйте типовий текст та поширте його власним дописом у себе на сторінці або поділіться своїми думками та переживаннями.

4. Затегайте друзів.

5. Особистим повідомленням з цією інструкцією попросіть друзів долучитися до шторму.

Типовий текст:

“Я приєднуюся до Facebook-шторму Кримськотатарського ресурсного центру, аби показати всьому світу, що українці та кримські татари продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України разом! Два прапори – одна перемога!”.

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Україна

“Два прапори – одна перемога”: у соцмережах стартував шторм до Дня кримськотатарського прапора

Кримськотатарський ресурсний центр розпочинає шторм у соціальних мережах, присвячений Дню кримськотатарського прапора, котрий відзначатимемо 26 червня. Про це оррганізація повідомила на сторінці у ФБ. Зазначається, що з початком окупації...

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