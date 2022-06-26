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62 ракети за день: Зеленський закликав надати Україні ефективну ППО

26/06/2022 23:22

Після 62 ракетних ударів РФ по Україні в суботу та десятків – у неділю президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Києву ефективну протиповітряну оборону.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського в неділю, 26 червня.

“Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно «перемогла» дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в «Охматдиті». Також поранена її мати. До речі, громадянка Росії. (…)

Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога.

Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет.  Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі”, – сказав Зеленський.

“Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити знову й знову. Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти”, – наголосив президент.

“Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери «Великої сімки», які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо”, – вважає Зеленський.

“Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя”, – сказав глава держави.

Нагадаємо, також Зеленський звернувся до білорусів.

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Україна

62 ракети за день: Зеленський закликав надати Україні ефективну ППО

Після 62 ракетних ударів РФ по Україні в суботу та десятків – у неділю президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Києву ефективну протиповітряну оборону. Про це йдеться у...

Війна з Росією

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