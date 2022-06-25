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У Маріуполі горить сміттєзвалищае, місто на межі екологічної катастрофи

25/06/2022 12:30

У Маріуполі палає сміттєзвалище, оттруйний смог накрив Приморський район, а окупанти не мають потужностей, щоб погасити пожежу.

Про це інформує мер Маріуполя Вадим Бойченко, підкреслюючи, що така масштабна пожежа загрожує місту екологічною катастрофою.

Пожежа виникла на законсервованому сміттєполігоні по вул. Флотській, вогонь, за інформацією Бойченка, підбирається вже до центру сміттєзвалища.

“Під загрозою – здоров’я та життя людей. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки”, – написав Бойченко в телеграмі.

Зараз ці отруйні речовини вдихають тисячі маріупольців.

“Пожежа на сміттезвалищі це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів… При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до «тіла» полігону і потушити його буде майже не можливо, що призведе до екологічної катастрофи.

Мер міста назвав ситуацію “абсолютним цинізмом і знущанням над людьми”.

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