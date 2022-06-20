У Маріуполі – нестача питної води, люди перебувають на межі смерті, – мер

Жителі окупованого Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Щоб раз на тиждень отримати воду від окупантів, українці стоять у чергах по 4-8 годин.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

“Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Вони знаходяться на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей”, – сказав міський голова.

Вадим Бойченко додав, що росіяни й колаборанти також обмежили доступ жителів до їжі.

При цьому місто залишається без світла, газу та системи водовідведення.

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