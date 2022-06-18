Маріупольці змушені брати воду з калюж – радник мера

Маріупольці перуть одяг у калюжах. Червень 2022 р.

Дефіцит питної води в захопленому ворогом Маріуполі сягнув апогею, деякі містяни змушені користуватися водою з калюж.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Проблема з питною водою набирає обертів. Настількі, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопосточання. Люди змушені буквально набирату техничну воду з калюж від поривів та використовувати її”, – написав Андрющенко.

Він також повідомив, що відому окрасу міста – фонтан у Театральному сквері – викрали окупанти. “Фонтан, по якому бігав президент Зеленській в свій приїзд у Маріуполь, головна розвага дітей влітку. Хороший був фонтан. Тепер його обладнання теж буде прикрашати щось на Росії або в Донецьку. Фонтан було вкрадено разом з катком. Мародерять все, до чого дотягнуться”, – оцінив радник мера Маріуполя.

Читайте також:

Чорна пляма Маріуполь. Як виживають і чому не виїздять мешканці окупованого міста



Спротив Маріуполя: у черзі за гуманітаркою невідомий вдарив ножем у спину російського МНСника. Насмерть