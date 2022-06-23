Росіяни вдарили по Сумщині забороненими фосфорними боєприпасами

Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у четвер, 23 червня.
Він виклав у мережу відео з одного із сіл Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з “Градів”.
“При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди. Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни!” – наголосив очільник області.
За словами Живицького, наразі інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.
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