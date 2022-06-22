Росіяни знову вдарили мінометами через кордон по Сумщині. За вчора – 6 поранених

Вночі та зранку ворог обстрілював із мінометів та через кордон Есманську та Новослобідську громади Сумської області, місцеві нарахували 20 “приходів”.

Про це вранці в середу, 22 червня, повідомив у телеграмі голова ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, жертв та руйнувань попередньо немає.

В ефірі телемарафону він після 10-ї години він зазначив, що зафіксовано також удар по Білопільській громаді, це все хаотичні обстріли.

Також уточнення щодо вчорашніх обстрілів Краснопільської громади: поранено шестеро людей.

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