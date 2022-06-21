Окупанти активно торгують запчастинами від власної бойової техніки, – ГУР

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Під час евакуації підбитої українськими захисниками ворожої техніки російські окупанти знімають з неї запчастини і перетворюють машини на металобрухт.

Цьому намагається протидіяти окупаційне командування.

Про це в вівторок, 21 червня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та бойові машини піхоти окупанти евакуюють для ремонту на територію Російської Федерації.

Проте в дорозі бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металобрухт, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

“«Доблесні» російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів”, – йдеться в повідомленні.

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